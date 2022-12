Professionisti della neve, stagione 2022-23: l’impegno dei maestri di sci italiani

MeteoWeb

Con la collaborazione della FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, gli oltre 15.000 Professionisti della neve, insieme alle 400 Scuole Italiane Sci e Snowboard guidati dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani e dall’Associazione Maestri Sci Italiani, (organi di governo della categoria), è stata ideata la nuova campagna promozionale stagione 2022-23: “OLTRE LA NEVE, con noi è facile!”.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, il cui messaggio era proiettato nei confronti della “ripartenza”, con il ritorno in pista di sciatori, fondisti e snowboarder amatoriali dopo lo stop del 2020-21 causa pandemia, ora la nuova campagna punta lo sguardo nella direzione delle famiglie, ma soprattutto dei bambini e dei ragazzi che rappresentano il futuro degli sport invernali.

Maurizio Bonelli, Presidente AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani: “Siamo felici oggi di sancire ufficialmente il via della stagione invernale 2022-23 per la Scuola Italiana Sci e tutti i Professionisti della neve che la compongono. Tutti noi, ricordo sempre, abbiamo la straordinaria fortuna di vivere e lavorare in montagna, un ambiente cosiddetto ‘outdoor’ che ha generato nelle persone tanto interesse soprattutto post pandemia“.

Beppe Cuc, Presidente Col.Naz. – Collegio Nazionale dei Maestri di Sci: “Con piacere ci presentiamo ai nostri allievi pronti per una stagione invernale che vuole guardare ‘oltre’ alle difficoltà che conosciamo, infatti, rivolgiamo il nostro sguardo ‘oltre alla neve, perché con Noi è facile’… “.

Flavio Roda, Presidente FISI – Federazione Italiana Sport Invernali: “Prosegue la campagna di comunicazione e sensibilizzazione della Scuola Italiana di Sci e prosegue all’insegna di messaggi positivi, rivolti in particolar modo ai più piccoli e ai loro genitori. L’obiettivo è chiaro: imparare con i Maestri è sinonimo di sicurezza, divertimento e gioia...”.