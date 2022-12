Spazio: il programma IRIDE protagonista a Industrie Fluviali

Con ricorrenza il 16 dicembre, la Giornata Nazionale dello Spazio è stata istituita dal governo italiano con lo scopo di informare i cittadini sulle attività spaziali, promuovere all’estero l’eccellenza italiana nel settore spaziale e consentire di comprendere meglio l’ampia gamma di ritorni che il settore Spazio offre al Paese.

Nell’ambito di tale giornata, il programma IRIDE ha organizzato una mattinata con gli studenti a Industrie Fluviali per raccontare il nuovo programma di osservazione della Terra. I ragazzi si cimenteranno in due laboratori dui cui uno è dedicato alla costruzione di sensori luminosi per capire il funzionamento dei satelliti di osservazione della Terra e l’altro alla realizzazione di un modellino di lanciatore per poter sperimentare e scoprire la messa in orbita di un satellite.

Inoltre, grazie a un game show interattivo, i ragazzi impareranno cosa sono i satelliti, come sono utilizzati per osservare la Terra e come possono essere utilizzati per il monitoraggio ambientale.