Pronto soccorso intasati nel Regno Unito: è record tempi d’attesa

La Gran Bretagna sta lottando contro i pronto soccorso intasati. Registrato il record per i tempi di attesa prima del ricovero. Gli ultimi dati mostrano che in Inghilterra quasi il 40% dei pazienti deve aspettare più di quattro ore per avere un letto, mentre il 10% supera le 12 ore. Si tratta dei dati peggiori registrati negli ultimi dieci anni. E anche nelle altre nazioni del Regno Unito la situazione è simile.

A tutto ciò si devono aggiungere le ore che spesso i malati trascorrono a bordo delle ambulanze prima di essere ammessi nel pronto soccorso. Come ricorda la Bbc, il servizio sanitario nazionale (Nhs) sta attraversando uno dei periodi più difficili, aggravato dagli sciopero degli infermieri e da quello indetto di recente per la fine del mese dai paramedici delle ambulanze. Sul sito dell’emittente pubblica ci sono le testimonianze dei pazienti raccolte negli ospedali inglesi.

“E’ stato un caos assoluto, da Paese del terzo mondo“, ha commentato una 77enne del Worcestershire che ha trascorso 15 ore in pronto soccorso prima del ricovero. Altro problema dell’Nhs sono le liste d’attesa per le visite e gli esami, che ancora risentono della pandemia da Covid quando a fronte dell’emergenza tante prestazioni mediche venivano posticipate.