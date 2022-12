Pulizia intestinale: cos’è, come si fa e che vantaggi si ottengono

MeteoWeb

La pulizia intestinale è una tipologia di disintossicazione intestinale che viene realizzata al fine di depurare l’apparato digerente. A volte chiamata anche come pulizia dell’intestino, può essere applicata con diverse metodologie che – di norma – prevedono il consumo di liquidi, fibre e/o integratori come Bromatech protocollo per ripulire in maniera efficace l’apparato digerente.

Di solito la pulizia intestinale viene realizzata non in un’unica sessione, bensì all’interno di programmi che durano alcuni giorni o poche settimane. Proviamo a saperne di più rispondendo ad alcune delle domande più frequenti sul tema.

Che cos’è la pulizia intestinale?

La pulizia intestinale è un processo di rimozione delle tossine e delle scorie dall’intestino. Può essere effettuata con vari metodi, finalizzati a migliorare la digestione, ridurre il gonfiore e favorire la regolarità.

Quali sono i vantaggi della pulizia intestinale?

La pulizia intestinale è una parte importante della routine necessaria per mantenere in salute l’apparato digerente. Eliminando le tossine e le scorie dall’intestino, è infatti possibile migliorare la salute e il benessere generale di ogni persona.

In particolar modo, la pulizia intestinale sarà propedeutica al conseguimento di benefici come:

miglioramento della digestione

maggiore assorbimento dei nutrienti

equilibrio della flora intestinale

riduzione dell’infiammazione

miglioramento dei movimenti intestinali

Ricordiamo inoltre come la pulizia dell’intestino possa aiutare a prevenire o trattare patologie come la sindrome dell’intestino irritabile, il morbo di Crohn e la colite ulcerosa.

Come si fa la pulizia intestinale?

Esistono diversi modi per effettuare una pulizia intestinale. Si può per esempio ipotizzare un metodo naturale molto diffuso, a base di una di tisane che includa la foglia di senna, lassativo naturale. È anche possibile trovare kit di pulizia già pronti che includono tutto il necessario, come tisane, fibre alimentari e probiotici.

Cosa ci si può aspettare da una pulizia intestinale?

Come abbiamo già rammentato, la pulizia intestinale consente di eliminare le tossine dal colon e promuova la salute dell’intestino.

Per quanto concerne invece ciò che ci si possa attendere, tutto dipende dalla tecnica che verrà utilizzata: considerato che la maggior parte prevede il consumo di liquidi o alimenti ritenuti purificanti, come succhi, erbe, tè o cibi ricchi di fibre, i cambiamenti saranno graduali e potrebbero notarsi delle variazioni nelle proprie abitudini gastrointestinali, prevalentemente orientate a una maggiore regolarità.

In ogni caso, rammenta che la maggior parte delle pulizie intestinali dura diversi giorni o settimane e alcune persone riferiscono di sentirsi notevolmente più energiche e di aver migliorato la digestione dopo aver completato il processo della pulizia intestinale.

Ci sono effetti collaterali dalla pulizia intestinale?

Uno degli effetti collaterali più comuni della pulizia intestinale è la diarrea. Sebbene non tutte le persone la sperimentino, non si può escludere a priori che questo fenomeno non possa riguardare la persona che si sottopone a questo programma, sebbene in via transitoria.

Il motivo è semplice: il processo di pulizia può eliminare i batteri cattivi dell’intestino insieme a quelli buoni. La diarrea può essere inoltre causata anche dall’ingestione di grandi quantità di fibre, spesso presenti nei prodotti depurativi. Per evitarlo, assicuratevi di bere molti liquidi e di seguire una dieta equilibrata durante la depurazione.

Altri possibili effetti collaterali sono crampi, gonfiore e gas. Ad ogni modo, di norma i sintomi sono lievi e scompaiono dopo qualche giorno. In caso di sintomi gravi o persistenti, è bene interrompere il programma di pulizia intestinale e consultare il proprio medico di fiducia.

Speriamo che questi brevi spunti sulla pulizia intestinale siano stati utili per migliorare la conoscenza di questo programma. Invitiamo tutti i nostri lettori a contattare il proprio medico per saperne di più.