Qatar: calciatori della Svizzera saltano allenamento “a causa del freddo”

MeteoWeb

In Qatar, il portiere della Svizzera Yann Sommer e il difensore Nico Elvedi non hanno preso parte alla sessione di allenamento in vista dell’ultima partita della fase a gironi della Coppa del Mondo contro la Serbia: l’assenza è stata attribuita al “freddo“, cioè all’uso eccessivo dell’aria condizionata, a causa della quale hanno riportato sintomi da raffreddamento.

Sommer avrebbe dovuto partecipare alla conferenza stampa insieme all’allenatore Murat Yakin, ma sarà sostituito dal difensore Manuel Akanji. La Svizzera è seconda nel Gruppo G con tre punti e ancora in lotta per un posto agli ottavi.