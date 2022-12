Radiosonda a Santo Stefano Magra

MeteoWeb

E’ degli Astrofili Apezzini la prima radiosonda recuperata in Liguria, nella giornata di ieri da socio della A.P.S. Astrofili Spezzini, Giuseppe Tavaglione. Grazie alla strumentazione Sondytrakker a disposizione del radioamatore è stata recuperata in un terreno nei pressi di Santo Stefano Magra.

Una radiosonda è uno strumento di telemetria alimentato a batteria trasportato nell’atmosfera di solito da un pallone meteorologico che misura vari parametri atmosferici e li trasmette via radio a un ricevitore di terra. Le radiosonde moderne misurano o calcolano le seguenti variabili: altitudine, pressione, temperatura, umidità relativa, vento (sia la velocità che la direzione del vento), letture dei raggi cosmici ad alta quota e posizione geografica (latitudine / longitudine).

Le radiosonde che misurano la concentrazione di ozono sono note come ozonosonde. Le radiosonde possono funzionare ad una frequenza radio di 403 MHz o 1680 MHz. Una radiosonda la cui posizione viene tracciata mentre sale per fornire informazioni sulla velocità e la direzione del vento è chiamata rawinsonde (“radar wind -sonde”). La maggior parte delle radiosonde hanno riflettori radar e sono tecnicamente rawinsondes. Una radiosonda che cade da un aereo e cade, piuttosto che essere trasportata da un pallone aerostatico è chiamata dropsonde. Le radiosonde sono una fonte essenziale di dati meteorologici e centinaia vengono lanciate ogni giorno in tutto il mondo.

La radiosonda è stata lanciata da Cuneo-Levaldigi il 13 dicembre alle 11:02 si è elevata fino a 33902 metri di altezza viaggiando ad una velocità compresa tra i 5 e i 28 metri al secondo ed è atterrata a Santo Stefano magra alle ore 13:10 e recuperata poco dopo dal socio AAS

