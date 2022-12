Ragazza di 18 anni muore dopo un misterioso malore improvviso

MeteoWeb

Aveva compiuto 18 anni da meno di tre settimane Anisa Mahmic, la ragazza di Ronchi dei Legionari (Gorizia) morta dopo un malore improvviso che i medici non riescono a spiegarsi. La giovane friulana accusava generici malori da un paio di giorni, e con la famiglia decide di farsi controllare dai medici e si presenta al Pronto Soccorso di Monfalcone raccontando la situazione. I medici la sottopongono a tutti gli esami di routine, da cui non si riscontra alcuna anomalia. Anisa, quindi, viene dimessa e torna a casa. Dove dopo poche ore accusa un altro malore, che stavolta si rivela fatale.

La madre, disperata, ha chiamato il 118 ma all’arrivo dell’ambulanza gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Adesso per approfondire le cause della morte è stata disposta l’autopsia, mentre il Sindaco, il parroco e le autorità e associazioni cittadine si sono strette in modo caloroso alla famiglia sconvolta dal dolore.