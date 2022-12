Rarissime aurore rosa colorano i cieli norvegesi | FOTO

MeteoWeb

Per la seconda volta in meno di due mesi, gli skywatcher norvegesi hanno ammirato rarissime aurore rosa sopra il paesaggio ghiacciato, che in alcuni momenti hanno anche assunto sfumature arancioni, ancora più rare.

Lo spettacolo è stato catturato lo scorso ​​10 dicembre dal fotografo e cacciatore di aurore Markus Varik, che organizza viaggi di osservazione delle aurore vicino alla città norvegese di Tromso. Situata a 350 km a Nord dal circolo polare artico, la gelida area offre condizioni perfette per osservare il fenomeno.

Le aurore si verificano quando le particelle energetiche del Sole penetrano nell’atmosfera terrestre e interagiscono con il campo magnetico del pianeta. Gli spettacoli più sbalorditivi di solito si verificano durante le tempeste geomagnetiche, quando enormi esplosioni di plasma magnetizzato emesse dal Sole durante le cosiddette espulsioni di massa coronale colpiscono la ionosfera del pianeta, o atmosfera superiore. Niente del genere è accaduto, però, il 10 dicembre.

Varik e il suo gruppo sono stati colti di sorpresa dal bagliore rosa che in alcuni punti è addirittura diventato arancione, il che, ha detto il fotografo, è uno spettacolo molto insolito. “Abbiamo già avuto aurore rosa molto intense a novembre e non pensavamo che sarebbero tornate presto. Felice di essere stato smentito,” ha affermato Varik in un post su Facebook.

Le tonalità rosa dell’aurora sono il risultato delle particelle solari che interagiscono con l’azoto nell’atmosfera terrestre, secondo il Royal Museum Greenwich. Ciò accade solo quando i flussi di particelle cariche, noti anche come vento solare, penetrano più in profondità nell’atmosfera terrestre, a circa 100 km sopra la superficie del pianeta. Le aurore verdastre, più comuni, prodotte dall’interazione del vento solare con l’ossigeno, appaiono ad altitudini più elevate, fino a 240 km.

Secondo Auroranights.co.uk, le aurore arancioni potrebbero essere prodotte quando le particelle solari interagiscono con il raro gas neon atmosferico

Lo spettacolo precedente dell’aurora rosa che gli skywatcher hanno ammirato a novembre, è apparso dopo che una tempesta geomagnetica ha aperto una crepa nel campo magnetico terrestre, consentendo al vento solare di fluire negli strati più profondi dell’atmosfera. Ciò che, invece, ha causato esattamente il fenomeno del 10 dicembre, è un po’ un mistero.