Nuovo record mondiale per Keplero: manoscritto venduto per 1 milione di dollari

Nuovo record mondiale per un raro manoscritto dell’astronomo tedesco Giovanni Keplero (1571-1630). È stato aggiudicato martedì 13 dicembre all’asta da Bonhams a New York per 1.008.375 di dollari (tasse incluse) l’autografo scientifico di quattro pagine in latino contenente calcoli e note sulla velocità relativa della Luna e del Sole con riferimento alle “Tabulae” di Tycho Brahe, che aveva contribuito a compilare, e con annotazioni sul lavoro di Copernico. Il manoscritto era stimato tra 400.000-600.000 dollari.

L’autografo di quattro pagine è pieno di annotazioni e calcoli relativi alla questione che sarebbe diventata il grande risultato dell’astronomo tedesco: il movimento dei pianeti. Nel 1543, l’astronomo polacco Copernico aveva formulato un modello dell’universo che poneva il Sole al centro e la Terra e gli altri pianeti che ruotavano intorno ad esso. Partendo dal modello di Copernico, Keplero si propose di dimostrare come ciò avvenisse in pratica, compresa la velocità e la traiettoria del viaggio di un pianeta. In queste quattro pagine, Keplero esamina la variazione della velocità di moto di un pianeta nelle diverse fasi della sua orbita, una linea di pensiero che ha portato alle sue storiche tre leggi del moto planetario. I calcoli riguardano in particolare la longitudine della Luna e del Sole e il movimento della Luna all’interno della sua orbita.

Il manoscritto di Keplero che ha stabilito il nuovo primato era appartenuto allo scrittore austriaco Stefan Zweig, che si tolse la vita in esilio per disperazione nel 1942 dopo essere stato perseguitato dai nazisti. Le quattro pagine facevano parte di un frammento più ampio di 12 pagine, otto delle quali sono conservate da istituzioni pubbliche. Queste quattro pagine sono quindi le uniche rimaste in mani private e uno dei due soli manoscritti scientifici di Keplero ad essere stati offerti all’asta negli ultimi 100 anni.

Il precedente record per un manoscritto di Keplero, che descriveva il concetto di logaritmi per determinare il movimento dei pianeti, era di 882.375 dollari ed era stato stabilito sempre da Bonhams a New York nell’ottobre scorso.