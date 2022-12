Reggio Calabria, il grande spettacolo della mostra all’aperto sui Bronzi di Riace | GALLERY

MeteoWeb

E’ uno spettacolo grande la mostra fotografica “Dal Mito alla Storia. Il Mistero dei Bronzi di Riace” inaugurata questa mattina nel centro storico di Reggio Calabria, sul corso Garibaldi a partire dall’ingresso del Museo Nazionale della Magna Grecia che custodisce le straordinarie opere dei due guerrieri ellenici.

L’evento, realizzato dagli enti locali in occasione della celebrazione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, è stato realizzato dai professionisti di Bluocean, partner di National Geographic. Le 44 opere stampate in grande dimensione caratterizzeranno oltre 500 metri del Corso Garibaldi su installazioni dedicate. Le opere saranno corredate da 88 tavole didascaliche, suddivise in tre aree tematiche che accompagneranno il visitatore in un percorso dedicato ai tesori della Magna Grecia e al restauro, alla ricostruzione originaria dei Bronzi secondo alcune tra le tesi più accreditate, e alla Rotta dei Bronzi, suggestivo viaggio seguendo le orme della preziosa imbarcazione tra le straordinarie bellezze del paesaggio costiero reggino.

Tra le fotografie in mostra ci sono diverse le opere pubblicate proprio su National Geographic Magazine a cura di prime firme della Society e giovani talenti calabresi formati dal Bluocean’s Workshop, percorso patrocinato dalla stessa National Geographic.

Francesco Scarpino (Bluocean) illustra la mostra fotografica sui Bronzi di Riace di Reggio Calabria

L'assessore Irene Calabrò illustra la mostra sui Bronzi di Riace inaugurata nel cuore di Reggio Calabria