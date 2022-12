Reggio Calabria si trasforma per Natale con la mostra fotografica “Dal Mito alla Storia” per celebrare i Bronzi di Riace

MeteoWeb

A Reggio Calabria torna un grande evento artistico e culturale sulla fotografia 13 anni dopo quella straordinaria mostra di successo sul centralissimo corso Garibaldi della Città del dicembre 2009, quando Bluocean in partnership con la National Geographic Society allestiva “Madre Terra”, un grande evento fotografico all’aperto con i quattro elementi (Acqua, Aria, Fuoco e Terra) in mostra con le più belle immagini di valore internazionali.

Adesso, in occasione della celebrazione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, il centro storico di Reggio Calabria torna a trasformarsi proprio per Natale in un cuore cittadino tipico dell’arte e della cultura Mittel-Europea, dove sono nate le mostre fotografiche all’aperto. Il nuovo evento si intitola “Dal Mito alla Storia. Il Mistero dei Bronzi di Riace” e verrà presentato e inaugurato domattina alle ore 11:30 nell’area di Largo Colombo.

Anche stavolta la mostra è prodotta dai professionisti di Bluocean e nella forma suggerisce un incontro fortemente innovativo tra il pubblico e l’opera d’arte, con quest’ultima che si propone al visitatore in luoghi inediti. La suggestiva area pedonale di Reggio Calabria sarà dunque caratterizzata da un forte attrattore culturale e artistico fino al 16 gennaio prossimo.

La mostra “Dal Mito alla Storia. Il mistero dei Bronzi di Riace” è articolata su tre aree tematiche accompagna il visitatore in un suggestivo percorso con al centro i guerrieri di Riace, il culto della ricerca della perfezione e la celebrazione dell’arte. E’ un viaggio che punta a celebrare l’immortalità del Genio, il valore universale della bellezza, la potenza dell’arte, della cultura e della conoscenza.

Le 44 opere stampate in grande dimensione caratterizzeranno oltre 500 metri del Corso Garibaldi su installazioni dedicate. Le opere saranno corredate da 88 tavole didascaliche, suddivise in tre aree tematiche che accompagneranno il visitatore in un percorso dedicato ai tesori della Magna Grecia e al restauro, alla ricostruzione originaria dei Bronzi secondo alcune tra le tesi più accreditate, e alla Rotta dei Bronzi, suggestivo viaggio seguendo le orme della preziosa imbarcazione tra le straordinarie bellezze del paesaggio costiero reggino.

Tra le fotografie in mostra ci sono diverse le opere pubblicate su National Geographic Magazine a cura di prime firme della Society e giovani talenti calabresi formati dal Bluocean’s Workshop, percorso patrocinato da National Geographic.