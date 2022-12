Ricerca: anche Area Science Park al New Space ExpoForum

MeteoWeb

Anche Area Science Park partecipa alla quarta edizione del New Space Economy European ExpoForum, in corso fino al 3 dicembre alla Fiera di Roma. L’evento, organizzato da Fondazione E. Amaldi e Fiera Roma con il patrocinio di Asi, del Cnel, Ingv, Ice/Ita, dell’International Astronautical Federation e il supporto dell’Esa, intende offrire una panoramica sulle tendenze più interessanti nel settore spaziale e riunisce visitatori, partecipanti, stakeholder pubblici e privati e organizzazioni internazionali.

Area – informa una nota – è presente con un proprio spazio espositivo all’interno del quale ci sono anche alcune realtà del Parco Scientifico e Tecnologico. Tra queste: Elettra Sincrotrone, centro di ricerca internazionale multidisciplinare specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser a elettroni liberi di alta qualità; Cluster Reply, società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e di integrazione di sistemi su tecnologie Microsoft; Aindo, nata dalla Sissa e attiva in Area, grazie all’Intelligenza ha sviluppato la Synthetic DataOps Platform, piattaforma che permette di trasformare i dati grezzi in valore.

PicosaTs, spin-off dell’Università di Trieste cresciuto in Area e attivo nello sviluppo di nanosatelliti, partecipa a sua volta con un proprio stand.