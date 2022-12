Altro risveglio glaciale in Europa: l’effetto albedo porta nel “club” del grande gelo anche il Nord/Ovest | DATI e FOTO

MeteoWeb

Ennesimo risveglio polare stamani in Europa, soprattutto in Francia dove le temperature sono crollate su valori davvero glaciali determinando il congelamento di canali e corsi d’acqua (vedi immagini a corredo dell’articolo). Le temperature hanno raggiunto -18°C a Buhl-Lorraine, -13°C a Strasburgo e Nancy, -11°C a Metz, Colmar, Xertigny, Clermont, Guéret e Charleville-Mézières, -10°C a Montluçon, -9°C a Reims e Luxeuil-les-Bains, -8°C a Lilla e Briancon, -7°C a Digione, Bergerac, Caen, Bourges, Baudran, -6°C a Rennes, Vichy, Deauville, -4°C a Nantes, -3°C a Parigi e Bordeaux.

Molto freddo anche in Germania con -13°C a Norimberga, -12°C a Francoforte, -11°C a Mannheim, -10°C a Karlsruhe, -9°C ad Amburgo, -8°C a Lüchow, -7°C ad Hannover, -5°C a Dresda e Colonia, -3°C a Berlino e Düsseldorf. Nel resto d’Europa spiccano i -10°C raggiunti a Lussemburgo, -8°C a Charleroi, -7°C a Bruxelles e Copenaghen, -6°C a Rotterdam, -5°C a Zurigo, -4°C ad Amsterdam.

Particolarmente notevoli i -12°C di Kołobrzeg, sulla costa della Polonia completamente innevata, mentre nelle isole Britanniche le temperature sono in forte aumento con Glasgow e Dublino che per la prima volta dopo una settimana hanno registrato una minima sopra lo zero termico. Resta molto freddo per l’effetto albedo nelle zone innevate: abbiamo avuto -5°C a Londra, Nottingham, Aberdeen e Bedford, -4°C a Birmingham e Norwich. In Islanda continua la grande anomalia polare con Reykjavík che stamani ha fatto registrare -8°C.

La novità odierna è che per la prima volta in stagione anche l’Italia entra, seppur in modo molto marginale, nel “club” del gelo Europeo grazie alle temperature molto basse registrate al Nord/Ovest e in modo particolare nei territori di Piemonte e Valle d’Aosta che hanno beneficiato dell’effetto albedo, con temperature in picchiata nelle zone innevate dopo le nevicate dei giorni scorsi. La colonnina di mercurio ha raggiunto -9°C a Villanova Solaro, -8°C ad Aosta, Pralormo, Santena e Baldissero d’Alba, -7°C a Bra, -6°C a Mondovì, San Damiano d’Asti, Parella e Caluso, -5°C ad Asti, Brandizzo e Verolengo, -3°C a Torino e Casale Monferrato, -2°C ad Alessandria e Vercelli.

La situazione cambierà drasticamente nei prossimi giorni: in modo lento e graduale, l’Europa avrà la prossima settimana una notevole scaldata per un respiro d’aria calda proveniente dall’oceano Atlantico. Già Lunedì 19 Dicembre le temperature saranno aumentate su valori ben superiori rispetto alle medie del periodo, soprattutto in Francia e nel Regno Unito, per una bolla d’aria calda che poi nel corso della settimana si estenderà anche su Danimarca, Germania, Polonia ed Europa orientale.