Da Roma a Bari, una rara e fitta nebbia avvolge più di mezza Italia sotto l’Anticiclone | FOTO

Non solo caldo anomalo e bel tempo. Ma anche nebbia fitta, nubi basse, foschie. Sono gli “effetti collaterali” dell’Anticiclone che oggi, nel giorno di Santo Stefano, hanno raggiunto i picchi più estesi e diffusi nel “mare di nebbia” generato al mattino su gran parte del Paese. Non solo in pianura Padana, dove il fenomeno è comune. Ma anche in gran parte del Centro/Sud, avvolgendo Roma, Bari, il Golfo di Taranto, la Sicilia meridionale dove purtroppo nelle scorse ore proprio la nebbia ha provocato un tragico incidente stradale.

Particolarmente affascinanti le fotografie scattate stamani dall’alto, da un aereo in transito sull’Italia, e anche dal basso, dal Lungomare di Bari avvolto dalla nebbia, da Roma, Riccione e tante altre località. L’immagine satellitare mostra quant’è diffusa la nebbia su buona parte del Paese, anche se nel corso della mattinata si sta pian pianino diradando.

Particolarmente curioso il caso di Bari, ferma a +11,8°C in pieno giorno con la nebbia fitta sul Lungomare, come Bisceglie e Barletta dove abbiamo addirittura +9,9°C. Nelle zone appena più interne, baciate dal sole, la temperatura è invece schizzata a +17,8°C ad Acquaviva delle Fonti e a +16,3°C a Ostuni.

A Roma, invece, la temperatura non supera ancora i +13°C dopo la minima di +10°C proprio per la nebbia che in gran parte della città continua ad oscurare il sole. Nonostante la nebbia, fa decisamente caldo in pianura Padana rispetto al periodo: siamo a +10°C a Milano e Parma, +9°C a Torino e Bologna, +8°C a Verona e Varese. Temperature enormemente superiori rispetto alle medie del periodo, pur senza l’effetto del riscaldamento solare oscurato – appunto – dalla nebbia fitta ed estesa.

E' questa la situazione meteorologica dell'Italia nel Natale dell'Anticiclone, che continuerà anche a cavallo di Capodanno e nei primi giorni del 2023.