Roma, sequestrato fiume di droga: pasticche di allucinogeni con inciso “NASA”

Nei giorni scorsi, a Roma, sei persone sono state arrestate dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato diverse tipologia di droga, soprattutto sintetica, oltre a una somma totale di 2400 euro, provento dell’attività illecita. Un ragazzo di 30 anni è stato arrestato a San Lorenzo, in via Sabelli, perché in possesso di un importante quantitativo di droga. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato sei tipologie di sostanza stupefacente, tra cui circa 61 grammi di cocaina, circa 18 grammi di hashish, 3,50 grammi di ketamina, 72 pasticche di ecstasy, 74 pasticche di allucinogeni con inciso “Nasa” e 0,79 grammi in polvere di 2CB (sostanza tipo Lsd), oltre alla somma di 1.890 euro in contanti.

In via di Tor Vergata, nell’area parcheggi del Policlinico, un giovane italiano di 21 anni è stato bloccato e arrestato dagli agenti del III distretto Fidene – Serpentara, mentre cedeva alcune dosi di cocaina a un cliente. Durante la successiva perquisizione effettuata all’interno dell’auto, i poliziotti hanno trovato altri involucri di cocaina, oltre a una somma di 540 euro. A Civitavecchia, poi, un altro intervento della polizia. In manette un ragazzo di 28 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione a casa, gli agenti hanno trovato una bilancia di precisione e – all’interno di una borsa nascosta sotto ai fornelli di una cucina a gas – oltre un etto di droga tra cocaina e hashish. I poliziotti del VI distretto Casalino e del Commissariato Esquilino hanno arrestato, inoltre, altre tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.