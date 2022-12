Roscosmos, incontro sulla Soyuz: stabilite le cause dei danni

MeteoWeb

Oggi si è tenuto un incontro presso il Central Research Institute of Mechanical Engineering (parte della Roscosmos State Corporation) per discutere la situazione del veicolo spaziale con equipaggio Soyuz MS-22 attraccato alla ISS, dove circa due settimane fa è stata rilevata una perdita di refrigerante. Sono state ascoltate le conclusioni di due gruppi di lavoro formati per chiarire le cause della situazione di emergenza, analizzare le condizioni tecniche della navetta e sviluppare raccomandazioni per ulteriori azioni.

È stato stabilito che il guasto del radiatore del sistema di controllo termico della navetta è avvenuto a causa di danni meccanici esterni, comunica Roscosmos.

Nel gennaio 2023, sulla base delle conclusioni dei gruppi di lavoro, la commissione prenderà decisioni organizzative sulle ulteriori azioni degli specialisti di terra e dell’equipaggio del segmento russo della ISS, nonché su un possibile cambiamento nel programma di volo della stazione.