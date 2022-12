Russia e Cina firmano intesa: creeranno una base sulla Luna

MeteoWeb

Russia e Cina hanno firmato un accordo di collaborazione nell’attività spaziale, che prevede anche la creazione congiunta di una base sul suolo della Luna: lo ha affermato il presidente dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov, in un’intervista a Rossiya-24, riportata da Tass e Interfax.

“Un accordo per lavorare insieme in questo campo è stato firmato di recente,” ha affermato Borisov. “Dopo aver compiuto un’analisi dettagliata dell’area di allunaggio da parte di sonde automatiche, che campioneranno il suolo e cercheranno la presenza di acqua, passeremo alla fase successiva: con ogni probabilità in contatto con i nostri partner cinesi, questa comprenderà la costruzione di una futura base lunare“.