Il 24 dicembre è stata aperta la più grande pista di pattinaggio in Russia sull’argine Mikhailovskaya a Novosibirsk. Si estendeva dal parco “City Start” al molo della River Station, per 1300 metri. Come ogni anno, dunque, il 25 dicembre si è svolta la gara nel centro della città siberiana. I partecipanti si sono poi dati al nuoto nelle acqua gelide del lago. E’ una delle tipiche tradizioni di Natale, nel cuore della Siberia. Suggestive le immagini, visibili nella gallery scorrevole in alto.