Sala Operativa INGV, terremoti e tsunami: ritorno alla normalità

MeteoWeb

Dopo quasi tre anni di isolamento forzato dalla pandemia, anche all’INGV è iniziato il ritorno alla normalità: il Turnista del Centro Allerta Tsunami (CAT) è tornato ad occupare la sua postazione pre-COVID, nella Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami, insieme al Turnista Sismologo. A partire da marzo 2020 – si legge sul blog ingvterremoti – i quattro turnisti presenti H24 nella Sala erano stati separati in quattro ambienti diversi, allo scopo di limitare i possibili contagi e il rischio di sostituzioni di massa in caso di infezione anche di uno solo dei turnisti.

La strategia utilizzata era stata descritta lo scorso anno in un articolo di Lucia Margheriti et al. su Seismological Research Letters (rivista della prestigiosa Società Sismologica Americana) che gli aveva addirittura dedicato la copertina. In quell’articolo si dimostrava che la strategia era stata efficace, avendo potuto gestire i servizi di sorveglianza sismica e allerta tsunami con grande cautela ma senza venire mai meno agli impegni nei confronti della Protezione Civile e dei Paesi del Mediterraneo che ricevono i messaggi dal Centro Allerta Tsunami per il Mediterraneo.

Nei prossimi giorni anche gli altri turnisti rientreranno nella Sala Operativa principale, tenendo alta l’attenzione in caso di ripresa della fase pandemica.