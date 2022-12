MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo per contaminazione da salmonella. Si tratta di salame stagionato a marchio Salumificio Colli, n° di lotto 13092022, venduto in unità da 400 a 1000 grammi. Il motivo del richiamo è indicato in “Positività per salmonella Typhimuriun“. Ai clienti che avessero già acquistato è richiesto di non consumare e riportare al punto vendita.

