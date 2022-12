Spazio, martedì il lancio del nuovo satellite meteorologico Mtg-I1

MeteoWeb

Partirà il 13 dicembre alle 17:30 ora locale della base spaziale europea di Kourou, nella Guiana francese, la prossima missione Ariane 5 di Arianespace che decollerà dallo spazioporto europeo alle 20,30 Utc, quando in Italia saranno le 21,30 di martedì prossimo. Ariane 5 porterà in volo il satellite meteorologico Mtg-I1 e i satelliti per telecomunicazioni Galaxy 35 e Galaxy 36 e la durata della missione sarà di 34 minuti e 37 secondi. Arianespace sottolinea che i satelliti saranno lanciati per due importanti aziende e clienti di lunga data del player: l’Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici Eumetsat e la multinazionale di servizi satellitari e di comunicazione Intelsat. Arianespace ricorda che il sistema Meteosat di Terza Generazione (Mtg) aiuterà i meteorologi a rispondere a una delle loro principali sfide – la rapida individuazione e previsione di eventi meteorologici gravi – in modo da poter dare avvisi tempestivi ai cittadini, alle autorità civili e ai primi soccorritori.

I dati del sistema Mtg-I1 (I sta per Imager) avranno un’ampia gamma di utilizzi, dal permettere agli aerei di evitare le tempeste e di allertare prima le inondazioni, fino al monitoraggio più preciso degli incendi e della nebbia. Contribuirà a proteggere vite umane, beni e infrastrutture e porterà benefici economici all’Europa e all’Africa. I satelliti Mtg sono sviluppati e acquistati in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea da un consorzio industriale guidato da Thales Alenia Space in cooperazione con Ohb.

I satelliti sono sviluppati in base ai requisiti definiti da Eumetsat dopo aver consultato gli utenti dei dati meteorologici. Galaxy 35 e Galaxy 36 sono i prossimi satelliti del piano di aggiornamento completo della flotta Galaxy di Intelsat, una nuova generazione di veicoli spaziali che fornirà ai clienti di Intelsat Media in Nord America capacità di distribuzione ad alte prestazioni di media e una penetrazione senza pari nelle reti via cavo. Questi due satelliti, spiega ancora Arianespace, porteranno capacità di contribuzione in banda C per supportare eventi di alto profilo, come il football collegiale e professionistico, le corse automobilistiche, il baseball, il golf, la boxe e il wrestling professionistico. I satelliti offrono anche una protezione in orbita per clienti selezionati dell’arco di trasmissione che serve il Nord America.