MeteoWeb

Tragedia in Val Senales, in Trentino-Alto Adige: uno scialpinista ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando il 63enne non aveva fatto ritorno a casa.

Sul posto, sulla cima Lagaun, a quasi 2900 metri di quota, l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, il soccorso alpino e i carabinieri. I soccorritori hanno individuato e recuperato nella notte la salma dello scialpinista.