Scialpinisti inglesi dispersi sul Sella, soccorsi in corso

Difficile intervento di soccorso sul Gruppo del Sella, a 3.000 metri di quota, sul confine delle Province di Bolzano, Trento e Belluno. Una coppia di scialpinisti inglesi risulta disperso sul massiccio. Nel tardo pomeriggio, nei pressi del rifugio Kostner, su una piccola ferrata che porta verso il Piz Boè, l’uomo e la donna hanno sbagliato direzione e hanno perso l’orientamento. A questo punto hanno lanciato l’allarme.

L’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che è munito di visori notturni di ultima generazione, è salito in quota, ma a causa della nebbia ha dovuto rinunciare all’intervento e tornare alla sua base a Pontives, in val Gardena. A questo punto cinque uomini del soccorso alpino di Alta Badia si sono messi in cammino per raggiungere i due scialpinisti a piedi da valle.

I soccorritori sperano comunque che le condizioni meteo migliorino nel corso della notte e che l’Aiut Alpin possa effettuare un nuovo tentativo.