Sequenza sismica nel Tirreno: l’INGV fa il punto della situazione

“Nella giornata di oggi, 29 dicembre 2022, la Rete Sismica Nazionale ha localizzato una serie di eventi sismici nel Mar Tirreno Meridionale a circa 60 km dalla costa calabra, e oltre 50 km a nord delle Isole Eolie. In totale, alle ore 19:00, sono 10 gli eventi registrati, i più forti sono avvenuti alle ore 13:38 (ML 4.0) e alle ore 16:10 (ML 4.1). Gli altri eventi sono tutti di magnitudo minore di 3.0“. Lo rende noto l’INGV con un articolo pubblicato sul blog INGVterremoti.

“Come è evidente nella mappa, in quest’area la sismicità è frequente anche con eventi di magnitudo maggiore di 5.0, con profondità ipocentrali molto elevate (fino a centinaia di chilometri). I due terremoti più forti sono stati debolmente risentiti in alcune aree costiere delle provincia di Cosenza come si evince dalla mappa degli effetti del terremoto elaborata grazie questionari inviati al sito Hai sentito il terremoto?”, conclude l’INGV.