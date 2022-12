Spazio: Scienza e Tecnologia, si rinnovano i vertici dell’ESA

MeteoWeb

I 22 Stati Membri dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno approvato la proposta del Direttore Generale di nominare un nuovo Direttore della Scienza (D/SCI) e un nuovo Direttore della Tecnologia, Ingegneria e Qualità (D/TEC). Le date previste per l’entrata in servizio sono nel corso del 2023. Carole G. Mundell è stata nominata Direttore scientifico, succedendo all’attuale direttore Gunther Hasinger. Dietmar Pilz è stato nominato direttore della Tecnologia, dell’Ingegneria e della Qualità, succedendo all’attuale direttore (ad interim) Torben Henriksen.

Carole Mundell, cittadina britannica, è attualmente Presidente del Consiglio scientifico del Regno Unito, Professore di astronomia extragalattica e capo fondatore di astrofisica presso l’Università di Bath. In precedenza, è stata Chief Scientific Adviser presso il Foreign and Commonwealth Office del Regno Unito, e prima ancora Chief International Science Envoy e Head of the Global Science and Emerging Technology Department, entrambi presso l’UK Foreign, Commonwealth and Development Office. Con il dottorato in astrofisica e la laurea in filosofia naturale, ha lavorato presso l’Università di Bath e l’Università del Maryland (USA), ricevendo numerosi premi e riconoscimenti per la ricerca internazionale.

Succede a Gunther Hasinger, che ha ricoperto la carica di D/SCI negli ultimi cinque anni. Durante quel periodo, Gunther Hasinger ha guidato le iniziative dell’ESA che guidano l’innovazione e portano al progresso. Nel suo ruolo ha contribuito a ispirare le generazioni future di scienziati e ingegneri e ha stimolato lo scambio di informazioni e la comunicazione a livello globale.

Il Consiglio ha inoltre nominato Dietmar Pilz nuovo Direttore di Tecnologia, Ingegneria e Qualità. Di nazionalità tedesca, Dietmar Pilz ha lavorato nel settore aerospaziale negli ultimi 23 anni. Attualmente è con Airbus Defence & Space a Immenstaad, in Germania, come Head of Space Chief Engineering and Products, nonche’ Head of Site per Friedrichshafen. Precedentemente in Airbus, è stato Head of AstroBus e EO/Science/Exploration, e Head of Payloads and Life Support Systems. Con l’ex EADS, Dietmar Pilz ha ricoperto diverse posizioni tecniche e di project management in Arabia Saudita, Sud Africa e Germania. Con un dottorato di ricerca e un diploma in ingegneria elettrica, è stato ricercatore presso Rockwell Scientific a Thousand Oaks, USA, prima di entrare a far parte di EADS.

Succederà a Torben Henriksen, che ha ricoperto il ruolo di D/TEC nell’ultimo anno. Durante quel periodo, Torben Henriksen ha guidato le iniziative dell’ESA che guidano lo sviluppo tecnologico a lungo termine, comprese le tecnologie generiche che apportano vantaggi a tutti i settori tecnici, supportando al contempo infrastrutture di ricerca e sviluppo come laboratori, strutture di prova e sezioni specializzate che coprono ogni aspetto dell’ambiente spaziale.