Scienziati USA ottengono energia in una reazione di fusione

Secondo quanto ha appena pubblicato il Financial Times, alcuni scienziati statunitensi hanno ottenuto per la prima volta una guadagno netto di energia in una reazione di fusione. La notizia è clamorosa e alimenta le speranze di produrre energia elettrica completamente pulita e illimitata grazie alla fusione nucleare. Se confermata, sarebbe la prima volta nella storia che è documentato un sistema in grado di generare e sfruttare l’energia dalla fusione nucleare in modo sicuro e potrebbe essere una delle pietre miliari della storia dell’umanità.