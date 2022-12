Scorci natalizi su Marte, un “paese delle meraviglie” invernale

MeteoWeb

Un’immagine appena pubblicata di Marte mostra uno scenario ghiacciato, con cenni di rosso e sfumature bianche che campeggiano su un paesaggio gelido vicino al Polo Sud del pianeta.

Sebbene la scena innevata possa evocare la sensazione di un “paese delle meraviglie invernale” sul Pianeta Rosso, in realtà è stata catturata dall’orbiter Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea il 19 maggio. Ciò significa che l’immagine gelida rappresenta in realtà la primavera nell’emisfero meridionale marziano, quando il ghiaccio marziano stava già cominciando a ritirarsi.

Marte, gelo e vulcani

Solo pochi giorni prima dell’inizio del nuovo anno sulla Terra, il 26 dicembre, nel Pianeta Rosso inizia il nuovo anno, che dura 687 giorni terrestri. Il pianeta ha 4 stagioni, e, proprio come sulla Terra, l’inverno del Pianeta Rosso è freddo e l’estate calda, anche se l’inverno è molto più freddo del nostro, con temperature che scendono fino a -60°C.

Il periodo natalizio è speciale anche per Mars Express: l’orbiter ha raggiunto il pianeta nel giorno di Natale di 19 anni fa.

Probabilmente le caratteristiche più importanti nell’immagine appena rilasciata sono due enormi crateri da impatto, avvolti da strati alternati di ghiaccio d’acqua e sedimenti chiamati “depositi polari a strati”. Questi depositi sono visibili anche nella dorsale che si estende tra i due crateri.

Man mano che il ghiaccio si esaurisce, le regioni più elevate ne appaiono prive e in tutta l’immagine dune scure spuntano attraverso il gelo superficiale in altre aree. I campi di dune appaiono come creste affilate che corrono parallele alla direzione del vento prevalente e seguono la forma delle caratteristiche sottostanti.

Gli scienziati ritengono che la polvere che riempie queste dune sia scura perché proviene da materiale sepolto da vulcani che hanno eruttato nella storia antica di Marte che alla fine è stata esposta a forti venti marziani che l’hanno trasportata attraverso la superficie del Pianeta Rosso.

Altre macchie scure nell’immagine rappresentano questa polvere e l’azione dei getti che eruttano attraverso la superficie ghiacciata quando il ghiaccio di anidride carbonica sottostante si trasforma direttamente in gas, un processo chiamato sublimazione. Questi getti provocano geyser di polvere nell’atmosfera marziana, che a loro volta formano macchie scure sulla superficie del pianeta.

Tuttavia, questi non sono gli unici elementi nell’immagine causati dalla sublimazione. La regione polare è punteggiata da una serie di grandi elementi di forma irregolare prodotti dalla sublimazione del ghiaccio. Sembrano laghi vuoti scavati nella superficie di Marte, con un esempio evidente visibile nell’angolo in alto a sinistra della nuova immagine.

Monitorare queste caratteristiche dall’orbita significa che gli scienziati possono osservare i processi che stanno modellando la superficie marziana e cambiando l’aspetto delle regioni polari.

Marte, la sublimazione e la foschia

L’immagine della primavera nell’emisfero australe di Marte non è piena solo di caratteristiche superficiali. Sono visibili anche foschie sulla superficie marziana. Particolarmente visibili al centro dell’immagine, queste nubi contengono ghiaccio d’acqua e la loro traiettoria è, in parte, influenzata dalla topografia del terreno sottostante.

Durante l’inverno marziano, l’anidride carbonica si deposita su entrambi i poli sotto forma di ghiaccio, che poi si scioglie e sublima in primavera. Il rilascio di gas nell’atmosfera marziana aumenta la pressione atmosferica e provoca forti venti.

A loro volta, questi venti influenzano l’enorme scambio di materiale tra la superficie e l’atmosfera di Marte durante tutto l’anno marziano.