Serbia-Kosovo, esplosioni e spari al confine. Vucic: “sarà la notte più difficile”

“Siamo con le spalle il muro. Per me questo è il giorno più difficile da quando sono presidente o primo ministro, e la notte più difficile è davanti a me“. Lo ha appena detto il presidente della Serbia Aleksandar Vucic dopo la fine della riunione del Consiglio di sicurezza convocata per questa sera. “Ho una domanda per i nostri partner americani: quali accordi rispetta Pristina e quali rispettano gli americani. La nostra gente sta affrontando una notte difficile, sta a me stare con loro. Abbiamo assicurazioni dalla KFOR che non ci saranno azioni violente. Abbiamo adottato alcune misure per proteggere il nostro paese. Sono orgoglioso dei nostri soldati e poliziotti che sono pronti a tutto, ad eseguire qualsiasi ordine, ma io farò di tutto fino all’ultimo momento per preservare la pace. Mai dal crollo dell’Esercito popolare jugoslavo abbiamo avuto sentimenti simili nella polizia e nell’esercito, dove le persone sono pronte a darsi al servizio del loro paese. So che loro sono pronti e ne sono fiero, ma ci impegneremo a preservare la pace ad ogni costo. Il loro compito è solo mantenere un alto livello di prontezza al combattimento“, ha detto Vucic.

L’America sta “cullando il suo bambino“, ha poi proseguito Vucic. “Hanno creato un mostro insieme 23 anni fa. Hanno finito di farlo nel 2008 e niente di più“.

Spari, esplosioni e un attentato: la situazione in diretta

Intanto la situazione al confine si fa sempre più critica. Intorno alle 20:12 di questa sera forte esplosione è stata udita a Kosovska Mitrovica. Alle 21:00 una nuova potente esplosione è stata udita nella zona di Lagja e Boshnjakëve, sempre a Kosovska Mitrovica. Nel mentre, a Zhitkoc, un distretto a nord della Città, si sentono spari

Poco prima, un’auto della scorta del primo ministro del Kosovo, Kurti, è stata coinvolta in un incidente. Kurti non era presente nella vettura.