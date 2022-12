Storica scoperta scientifica sui serpenti: le femmine hanno due clitoridi

MeteoWeb

Per decenni, la comunità scientifica ha approfondito la conoscenza dell’apparato riproduttivo dei serpenti maschi, giungendo alla convinzione che le femmine non avessero organi sessuali. Ora una scoperta scientifica, al centro di uno studio dettagliato pubblicato sulla rivista ‘Proceedings of the Royal Society’, ribalta questa convinzione.

Mentre esistono da tempo numerosi studi descrittivi dei peni di serpente maschi, chiamati emipeni, che sono biforcuti e alcuni incorporati con punte, finora i ricercatori non stavano cercando l’organo sessuale femminile, che di fatto era stato trascurato. Ora la ricerca fornisce le prime descrizioni anatomiche dei genitali femminili del serpente. Secondo i risultati della ricerca, i serpenti femmine hanno dei genitali comprensivi di ben due clitoridi.

“C’era una combinazione tra genitali femminili tabù, scienziati che non erano in grado di trovarli e persone che accettavano l’etichettatura errata dei serpenti intersessuali”, ha detto al Guardian Megan Folwell, dottoranda e ricercatrice capo, co-autrice della pubblicazione.

Gli studiosi hanno riferito che i serpenti femmine hanno due clitoridi individuali – emiclitori – separati da tessuto e nascosti nella parte inferiore della coda. L’organo a doppia parete è composto da nervi, collagene e globuli rossi costituiti da tessuto erettile. In alcune specie di serpenti, il clitoride è fragile e particolarmente piccolo, meno di un millimetro. C’era anche la convinzione prevalente che le femmine di serpente avessero una versione più piccola dell’emipene maschile, come nel caso delle lucertole monitor. Pertanto, in alcuni studi sui serpenti intersessuali, gli scienziati avevano etichettato erroneamente un emipene come un emiclitore.

“So che (il clitoride) è in molti animali e non ha senso che non sia in tutti i serpenti”, ha spiegato Folwell, precisando di aver iniziato a cercarlo “perché la letteratura sugli organi sessuali femminili semplicemente non mi andava bene“. Ha iniziato lo studio con una vipera della morte, trovandone velocemente il clitoride, ovvero una struttura a forma di cuore vicino alle ghiandole odorose che vengono utilizzate per attrarre i partner di accoppiamento. Il team di studiosi ha verificato la scoperta in altre specie, sezionando un totale di nove altre tra cui il pitone tappeto, la vipera soffiata e la vipera cantil. “C’era questa doppia struttura che era abbastanza prominente nella femmina, abbastanza diversa da quella del tessuto circostante, e non c’era alcuna implicazione delle strutture del pene che ho visto prima“, ha precisato la studiosa.

La scoperta apre ora la strada a nuove teorie sul sesso dei serpenti. Finora gli scienziati credevano che il sesso tra i serpenti riguardasse “principalmente la coercizione e il serpente maschio, fisicamente aggressivo, che forzava l’accoppiamento, mentre la femmina era più placida“, ha affermato Folwell. “Ma ora con la scoperta del clitoride possiamo iniziare a guardare più verso la seduzione e la stimolazione: i serpenti maschi spesso si avvolgono attorno alla coda del loro partner dove si trova il clitoride“, ha concluso la studiosa.