La sessuologa: “fare l’albero di Natale può essere molto erotico”

“Come ho affermato negli ultimi anni ritengo che fare l’albero di Natale potrebbe favorire il sesso e un riavvicinamento della coppia anche dal punto di vista sentimentale. Ad un mio paziente -ha raccontato la sessuologa Spina- è capitato per esempio che dopo un periodo difficile dove non si parlavano più è arrivato il periodo degli addobbi natalizi. Lei nel prendere le decorazioni gli ha chiesto: ‘non vieni a prendere le palline dell’albero?’ e lui avvicinandosi mentre lei era sulla scala l’ha palpeggiata un po’ come primo approccio. Si crea dunque una apertura emotiva e sessuale e può trasformarsi in un momento in cui si unisce l’utile al dilettevole”: lo sostiene la sessuologa Rosamaria Spina riguardo la possibilità di rendere più “erotico” il Natale.

“I giorni clou della festa – ha proseguito la dott.ssa Spina – restano dei giorni in cui il sesso diventa molto difficile perché sono tradizionalmente legati allo stare con i parenti per i cenoni, per lo scambio di doni e per la messa di Natale nel caso dei credenti. Sono attività appunto della famiglia e che non favoriscono completamente un atmosfera pensata per il sesso”.

“Discorso a parte il capodanno, da sempre legato ad un eros maggiore e che porta delle aspettative diverse nei partner e nelle persone. Il tutto è favorito anche dalla scelta di indumenti o lingerie che sottendono proprio ad un seguito dopo il classico brindisi di mezzanotte. Il capodanno incoraggia un determinato tipo di comportamenti e di trasgressioni, c’è un brindisi che ci rende più ‘allegrotti’, un ballo che aiuta a lasciarsi andare e a perdere freni ed inibizioni che durante l’anno molti si portano dietro, le luci soffuse dei locali o delle discoteche, l’abbigliamento curato e sexy, ecco tutto questo contribuisce a dare vita alla giusta atmosfera per andare oltre”.

E per i regali? Anche su questo la dott.ssa Spina afferma che: “Ci sono dei regali che possono favorire l’eros mentre altri sono in grado di ostacolarlo. Fra i regali più erotici possiamo citare la collana di perle, da impiegare per una stimolazione a livello genitale o anale, può essere usata per dei ‘tocchi’ delle carezze estremamente eccitanti, anche sul seno. Per immobilizzare il partner invece sono più adatte le cravatte, le sciarpe o i collant da donna. Dei regali che sicuramente possono accendere la passione se impiegati in camera da letto magari per bendare il partner in un gioco erotico o come dicevo per immobilizzarlo durante il rapporto. Pigiamoni di flanella e maglioni con la renna sono invece sicuramente out perché richiamano ad una atmosfera di relax e non ad un clima erotico”.

Pandoro e Panettone? Anche i tradizionali dolci delle festività possono essere impiegati per dei giochi hot sotto le lenzuola. “Un po’ come si fa nel body sushi – afferma la dott.ssa Spina – dove sopra una ragazza nuda vengono adagiati pezzi di sushi appunto, si può fare lo stesso con il pandoro, il panettone o il torrone. Sbriciolandoli magari sopra il corpo della partner, il corpo ha infatti molte zone erogene, come il seno o i glutei per le donne. Pensiamo sempre ad una donna in posizione supina ma potrebbe mettersi a pancia sotto, seguendo le preferenze maschili, con il partner che posiziona i pezzetti di pandoro o di panettone sul suo corpo in un gioco erotico stimolando il proprio gusto in base alla preferenza di un lato A o di un lato B”.