La siccità approda al cinema con l’omonimo film di Paolo Virzì

Giovedì 15 dicembre il regista Paolo Virzì sarà a Firenze al Cinema La Compagnia (Via Cavour, 50/R – ore 17) per presentare il suo film, ”Siccità”, presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2022. L’iniziativa – organizzata dal Dipartimento di Architettura (Dida) dell’Università di Firenze e dal Dottorato in Sostenibilità e Innovazione per il progetto dell’ambiente costruito e del sistema prodotto – sarà aperta dai saluti del delegato Unifi al dottorato di ricerca Stefano Cannicci e del direttore del Dida Giuseppe De Luca. Prenderanno poi la parola il coordinatore del dottorato Giuseppe Lotti ed Elisabetta Cianfanelli, referente del curriculum Design.

Il film sarà presentato dalla direttrice di Toscana Film Commission Stefania Ippoliti e dallo stesso Paolo Virzì. Il film è ambientato in una Roma distopica, dove non piove da circa tre anni. La mancanza di acqua altera le menti della popolazione e stravolge le regole della convivenza. ”Come comunità universitaria e come istituzione che forma le giovani generazioni, abbiamo deciso – spiega Giuseppe Lotti – di affrontare con la forza del cinema il tema attualissimo della crisi ambientale e sociale che ci attraversa”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.