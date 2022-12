Siccità, Lago Trasimeno: almeno 3 anni molto piovosi per riportarlo allo zero idrometrico

MeteoWeb

“Ci vorrebbero due, tre anni molto piovosi per riportare il lago Trasimeno allo zero idrometrico“: lo ha dichiarato all’ANSA Stefano Proietti Nodessi, responsabile della direzione regionale umbra del “Governo del territorio, ambiente e Protezione civile”, commentando gli scarsi effetti delle piogge cadute tra novembre e dicembre. Secondo i rilievi del Centro funzionale della Protezione civile regionale, il bacino lacustre al momento si trova 1,26 -1,18 metri sotto allo zero idrometrico e quindi resta in sofferenza.

“Purtroppo stiamo parlando di un bacino idrico non troppo grande, l’unico canale di maggiori dimensioni che lo alimenta è quello dell’Anguillara ma, nonostante riceva le acque di tutti i fossi minori, non riesce a colmare le perdite dovute alla siccità e alla forte evaporazione estiva,” ha spiegato Nodessi. “Le piogge di settembre, novembre e dicembre, superiori alla media storica hanno permesso al lago di recuperare circa 42 centimetri di livello, passando così da -1,60 metri di fine settembre a circa -1,18 di questo fine dicembre. Ricordo che per fare abbassare il Trasimeno di due, tre, centimetri, è sufficiente una giornata di sole, con vento di tramontana. Gli altri grandi invasi regionali stanno incamerando tutto quanto possibile per poter affrontare la prossima stagione estiva, mentre i fiumi principali sono tornati ai loro livelli standard grazie alle piogge degli ultimi mesi che hanno risolto molti problemi anche sulle falde idriche, ma ricordo che lo stato di emergenza per la siccità perdura ed è stato prolungato di altri dodici mesi“.