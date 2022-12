Sicilia, inferno sull’A20 Messina-Palermo nella notte: le FOTO del disastro

MeteoWeb

Notte di fuoco sull’autostrada A20 in Sicilia. E’ stato chiuso il tratto tra gli svincoli di Giostra e Villafranca Tirrena, in direzione Palermo mentre è stato riaperto già questa mattina il transito in direzione opposta da Villafranca Tirrena a Messina. La chiusura nella notte a seguito di un camion frigo finito in fiamme intorno all’una. Il mezzo stava transitando lungo la Galleria Telegrafo quando è andata fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito dei fumi che si sono sprigionati dall’incendio del camion frigo.

Nel frattempo è stata chiuso quel tratto di autostrada in entrambi i sensi visto che il fumo aveva invaso anche la direzione opposta. Stamattina il traffico è ripreso in direzione Messina ma nel senso di marcia verso Palermo occorrerà ancora tempo per permettere ai tecnici di effettuare verifiche nella galleria ed anche per rimuovere il mezzo finito in fiamme.

Il comunicato stampa della Prefettura di Messina

E’ stato attivato stamani in Prefettura il Comitato Operativo per la Viabilità per affrontare le problematiche derivanti dall’interruzione del transito sull’autostrada A20, in direzione Palermo, a seguito di un incendio di un mezzo pesante all’interno della galleria Telegrafo. Alla riunione hanno preso parte la Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Metropolitana, la Polizia Municipale di Messina, il CAS e l’ANAS.

Sono stati, altresì, coinvolti i Sindaci dei Comuni di Villafranca, Saponara e Rometta.

Da una prima ricognizione è emersa l’impossibilità di una immediata riapertura della galleria Telegrafo e, conseguentemente, sono stati diramati all’utenza gli opportuni avvisi attraverso il CAS, il CIS e Viabilità Italia.

Il CAS, in particolare, provvederà, attraverso avvisi sui pannelli a messaggio variabile posti ai caselli d’ingresso in autostrada, a tenere costantemente informata l’utenza sulle condizioni di percorribilità della rete autostradale.

Si è provveduto, altresì, a diffondere l’avviso anche per il tramite dei vettori marittimi impegnati nel traghettamento dei mezzi sullo stretto, riservando particolare attenzione ai mezzi pesanti per i quali l’unica viabilità alternativa, in direzione Palermo, è rappresentata dall’autostrada A18 (ME-CT), verso Catania e, poi, dalla A19 (CT-PA), in direzione Palermo.

I veicoli leggeri, invece, dopo l’uscita obbligatoria a Messina Giostra, potranno proseguire lungo la statale 113, per poi reimmettersi in autostrada allo svincolo di Rometta.

In aggiunta ai servizi gestiti in ambito autostradale dalla Polizia Stradale, sono stati organizzati appositi servizi lungo la viabilità ordinaria con il coinvolgimento delle Polizie Municipali e della Polizia Metropolitana ed il supporto dell’Arma dei Carabinieri.

Ai Sindaci dei Comuni interessati al transito lungo la statale 113, a cui è stata garantita la collaborazione di pattuglie della Polizia Metropolitana, è stato, altresì, raccomandato di assicurare la fluidità del transito disponendo, ove necessario, dei divieti di sosta lungo i tratti più critici del percorso.

Il CAS ha già attivato gli interventi tecnici necessari alla rimozione del mezzo incendiato e alla valutazione delle condizioni di sicurezza della galleria Telegrafo, disponendo, altresì, gli eventuali interventi di riparazione necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, indispensabili per la riapertura al transito della galleria, quanto meno su un’unica corsia.

Il COV proseguirà la propria attività per coordinare le eventuali ulteriori iniziative che dovessero rendersi necessarie.