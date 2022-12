Sindrome del colon irritabile: scoperta la probabile origine della patologia

MeteoWeb

Secondo una nuova teoria la sindrome del colon irritabile, ovvero il disturbo gastrointestinale più comune, potrebbe essere causata dalla gravità.

Ad ipotizzare il nesso è stato Brennan Spiegel, direttore della ricerca sui servizi sanitari presso Cedars-Sinai. Spiegel spiega che la sindrome del colon irritabile e molte altre condizioni potrebbero derivare dall’incapacità del corpo di gestire la gravità.

“Finché c’è stata vita sulla Terra, dai primi organismi all’Homo sapiens , la gravità ha plasmato inesorabilmente ogni cosa sul pianeta“, ha detto Spiegel. “I nostri corpi sono influenzati dalla gravità dal momento in cui nasciamo fino al giorno in cui moriamo. È una forza così fondamentale che raramente notiamo la sua costante influenza sulla nostra salute”, ha precisato il docente di medicina.

L’ipotesi, pubblicata sull’American Journal of Gastroenterology, descrive come l’intestino, la colonna vertebrale, il cuore, i nervi e il cervello si siano evoluti per gestire la gravità. “I nostri sistemi corporei sono costantemente tirati verso il basso“, ha osservato Spiegel. “Se questi sistemi non sono in grado di gestire la resistenza della gravità, possono causare problemi come dolore, crampi, vertigini, sudorazione, battito cardiaco accelerato e problemi alla schiena, tutti sintomi riscontrati con la sindrome del colon irritabile. Può anche contribuire alla crescita eccessiva batterica nell’intestino, un problema legato anche alla sindrome“.

Cos’è la sindrome del colon irritabile

Il meccanismo alla base della sindrome del colon irritabile ha lasciato perplessi i ricercatori da quando è stato descritto per la prima volta oltre un secolo fa. E’ noto che il disturbo colpisca fino al 10% della popolazione mondiale, ma gli esperti non sono ancora sicuri di come o perché si sviluppi.

Ci sono, tuttavia, diverse teorie contrastanti che spiegano le sue caratteristiche cliniche. Uno è che la sindrome sia un disturbo dell’interazione intestino-cervello; le prove dimostrano che i neuromodulatori e le terapie comportamentali sono efficaci. Un’altra teoria sostiene che la sindrome dell’intestino irritabile sia guidata da anomalie nel microbioma intestinale, che possono essere gestite con antibiotici o diete a bassa fermentazione.

Altre teorie suggeriscono che le anomalie della motilità, l’ipersensibilità intestinale, i livelli anormali di serotonina o un sistema nervoso autonomo disregolato causino la sindrome.

La tesi di Spiegel

“C’è una tale varietà di spiegazioni che mi chiedevo se potessero essere tutte contemporaneamente vere“, ha detto Spiegel. “Mentre riflettevo su ciascuna teoria, da quelle che coinvolgono la motilità, ai batteri, alla neuropsicologia della sindrome del colon irritabile, mi sono reso conto che potevano tutte indicare la gravità come fattore unificante. All’inizio sembrava piuttosto strano, senza dubbio, ma quando ho sviluppato l’idea e l’ho gestita dai colleghi, ha iniziato ad avere un senso.

La gravità può comprimere la colonna vertebrale e diminuire la propria flessibilità. Può anche causare lo spostamento degli organi verso il basso, spostandosi dalla loro posizione corretta. Il contenuto addominale è pesante, come un sacco di patate che siamo destinati a portare per tutta la vita“, ha spiegato Spiegel. “Il corpo si è evoluto per sollevare questo carico con una serie di strutture di supporto. Se questi sistemi falliscono, i sintomi dell’IBS possono verificarsi insieme a problemi muscoloscheletrici”, ha detto.

Alcune persone hanno corpi che sono più in grado di portare il carico rispetto ad altri. Ad esempio, alcuni hanno sistemi di sospensione “elastici” che fanno abbassare l’intestino. Altri hanno problemi alla colonna vertebrale che causano l’abbassamento del diaframma o la sporgenza della pancia, portando a un addome compresso. Questi fattori potrebbero innescare problemi di motilità o una crescita eccessiva batterica nell’intestino. Questo può anche aiutare a spiegare perché la terapia fisica e l’esercizio fisico sono efficaci per l’IBS perché questi interventi rafforzano i sistemi di supporto.

L’ipotesi della gravità va anche oltre l’intestino

“Anche il nostro sistema nervoso si è evoluto in un mondo di gravità, e questo potrebbe spiegare perché molte persone sentono delle ‘farfalle’ addominali quando sono ansiose“, ha detto Spiegel. “È curioso che queste ‘sensazioni viscerali’ si verifichino anche quando si cade verso la Terra, come quando si cade sulle montagne russe o su un aeroplano turbolento. I nervi nell’intestino sono come un antico rilevatore di forza G che ci avverte quando stiamo vivendo, o stiamo per sperimentare, una caduta pericolosa. È solo un’ipotesi, ma le persone con IBS potrebbero essere inclini a prevedere in modo eccessivo le minacce della forza G che non si verificano mai. Alcune persone sono più resistenti alle forze G di altre. Ad esempio, una persona può alzare le mani e sorridere mentre cade sulle montagne russe mentre un’altra stringe i denti e geme. La prima persona è divertita mentre la seconda si sente minacciata, rivelando uno spettro di ciò che Spiegel chiama “vigilanza della forza G“.

Un altro fattore che può svolgere un ruolo è la serotonina, un neurotrasmettitore che potrebbe essersi evoluto in parte per gestire la gravità attraverso i sistemi corporei. La serotonina è necessaria per l’elevazione dell’umore, sia metaforicamente che letteralmente, ha osservato Spiegel. Senza di essa, inoltre, le persone non sarebbero in grado di alzarsi in piedi, mantenere l’equilibrio, far circolare il sangue o pompare il contenuto intestinale contro la gravità.

“La serotonina disregolata può essere una forma di fallimento della gravità“, ha detto ancora il ricercatore. “Quando la biologia della serotonina è anormale, le persone possono sviluppare IBS, ansia, depressione, fibromialgia e stanchezza cronica. Queste possono essere forme di intolleranza alla gravità”.

Conclusioni

Saranno ora necessarie ulteriori ricerche per testare questo approccio e i possibili trattamenti. “Questa ipotesi è molto provocatoria, ma la cosa migliore è che è verificabile“, ha affermato Shelly Lu, presidente della Women’s Guild in Gastroenterologia e direttore della Divisione delle malattie dell’apparato digerente e del fegato al Cedars-Sinai. “Se dimostrato corretto, è un importante cambiamento di paradigma nel modo in cui pensiamo all’IBS e forse anche al trattamento“.