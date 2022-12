I sintomi premonitori di un arresto cardiaco: conoscerli per prevenire

MeteoWeb

Secondo i risultati del progetto ESCAPE-NET, le visite di assistenza primaria aumentano notevolmente nelle settimane immediatamente precedenti un arresto cardiaco improvviso. “Contrariamente al presupposto generale, l’arresto cardiaco improvviso non colpisce del tutto inaspettato”. “I dati di ESCAPE-NET hanno dimostrato che i pazienti si rivolgono alle cure primarie più spesso nel periodo che precede un arresto rispetto al solito“. E’ quanto affermato dal dott. Hanno Tan, Responsabile del progetto NET e cardiologo. “Questa intuizione può fornire una guida per gli sforzi per identificare le persone a rischio imminente di arresto cardiaco improvviso in modo che possa essere prevenuto“.

L’arresto cardiaco improvviso provoca un decesso su cinque nei paesi industrializzati. La maggior parte degli arresti cardiaci improvvisi si verifica in persone non note per essere a rischio. Un’aritmia cardiaca, chiamata fibrillazione ventricolare, fa sì che il cuore smetta di pompare e il flusso sanguigno si interrompa. Se il flusso sanguigno non viene ripristinato rapidamente, l’individuo sviene e muore entro 10-20 minuti.

ESCAPE-NET è stato istituito per migliorare sia la prevenzione che il trattamento. Durante il progetto scientifico quinquennale finanziato da Orizzonte 2020 dell’UE, che si concluderà il 1° gennaio 202 , gli scienziati hanno studiato le cause della fibrillazione ventricolare. Lo scopo è quello di prevenire, esaminando le strategie di rianimazione nel tentativo di migliorare i tassi di sopravvivenza.

Prevenzione e trattamento dell’arresto cardiaco

Lo sviluppo di efficaci approcci di prevenzione e trattamento richiedeva informazioni sui fattori di rischio genetici e ambientali provenienti da ampie coorti di studio di pazienti con arresto cardiaco improvviso, che in precedenza non erano disponibili. I 16 partner scientifici di ESCAPE-NET hanno unito le forze per creare un database condiviso di oltre 100.000 vittime di arresto cardiaco improvviso. Il Dr. Tan ha dichiarato: “Questa risorsa può essere utilizzata dagli scienziati di tutto il mondo, compresi i ricercatori al di fuori del consorzio ESCAPE-NET, per condurre studi sull’arresto cardiaco improvviso. Ciò dovrebbe accelerare la raccolta di conoscenze su questa condizione e, in ultima analisi, ridurre l’onere sociale dell’arresto cardiaco improvviso“.

È stata inoltre creata una biobanca con campioni di DNA di 10.000 vittime di arresto cardiaco improvviso ben fenotipizzate. “Questa biobanca servirà ad aumentare la nostra comprensione delle cause genetiche dell’arresto cardiaco improvviso“, ha affermato il Tan.

Le scoperte

Tra le scoperte fatte dagli esperti vi è quella secondo cui i soccorritori forniscono cure di rianimazione meno rapide alle donne che agli uomini. Di conseguenza le donne hanno minori possibilità di sopravvivenza rispetto agli uomini. Secondo Tan “questo deve portare a campagne di sensibilizzazione del pubblico mirate a ridurre il divario di genere nella gestione dell’arresto cardiaco improvviso“.

Sono inoltre stati raccolti nuovi dati sul rischio di arresto cardiaco improvviso associato all’uso di vari farmaci non cardiaci di uso comune in diversi paesi europei. “L’arresto cardiaco improvviso è un pressante problema di salute pubblica che finora è stato estremamente difficile da risolvere, in gran parte a causa della mancanza di dati clinici dettagliati e campioni biologici difficili da ottenere. ESCAPE-NET ha compiuto passi importanti creando un database, una biobanca e una base di conoscenze che potrebbero essere utilizzate in studi futuri per risolvere questo problema“, ha concluso Tan.