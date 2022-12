Smog: allerta gialla per PM10 in alcune aree del Veneto

MeteoWeb

Da domani, 29 dicembre, in Veneto il livello di allerta smog sale da 1 a 2 nelle aree di Padova, Rovigo, Badia Polesine, Este e San Bonifacio, mentre permane il livello di allerta 1 a Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Castelfranco, Mirano, San Donà, Chioggia, Adria, Cinto Euganeo, Monselice, Piove di Sacco, Cittadella e Legnago. Restano al livello di allerta 0 Belluno, Feltre, Conegliano, Mansuè, Bassano e Schio.

La misura si rende necessaria, rende noto l’Arpa Veneto, in quanto dall’inizio della scorsa settimana si sono instaurate sulla regione condizioni di stabilità atmosferica che hanno favorito la stagnazione e l’accumulo del particolato atmosferico, con concentrazioni di PM10 che hanno sforato diffusamente per diversi giorni di seguito il valore limite giornaliero di 50 µg/m3, fino a un massimo di 9 superamenti consecutivi. In base alle condizioni meteorologiche e alle concentrazioni di particolato previste dai modelli per i prossimi giorni, resta improbabile che il significativo episodio di accumulo abbia termine, per quanto nella giornata di oggi e di domani siano possibili condizioni più favorevoli alla dispersione degli inquinanti.