Smog Emilia-Romagna: confermate le misure emergenziali

Prosegue l’emergenza smog in Emilia–Romagna. Le previsioni Arpae per i prossimi giorni confermano in tutta l’Emilia le misure emergenziali già in vigore dal 20 dicembre. I dati fanno scattare i blocchi dalla domani anche a Ravenna.

Rimangono in verde (misure antismog ordinarie per il periodo invernale) soltanto le province Forlì-Cesena e Rimini. Le misure straordinarie, che comprendono da inizio anno anche il blocco ai diesel euro 5, resteranno in vigore fino a lunedì 2 gennaio, quando verrà emanato un nuovo bollettino regionale.