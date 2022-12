Smog Torino: da domani fermi i diesel fino a Euro 5

MeteoWeb

Peggiora nuovamente la qualità dell’aria a Torino: da domani scatta ancora una volta il semaforo arancione, ovvero il livello 1, che prevede, in aggiunta alle limitazioni strutturali, lo stop dalle 8 alle 19 dei veicoli diesel fino agli Euro 5 per il trasporto di persone.

I dati previsionali forniti oggi da Arpa regionale evidenziano il superamento del valore di 50 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di polveri sottili nell’aria per tre giorni consecutivi. Il provvedimento è previsto al momento per domani e mercoledì, giorno della nuova rilevazione dei dati.