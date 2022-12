Sole e caldo, Natale in spiaggia in Salento

MeteoWeb

L’anticiclone protagonista del Natale 2022, con temperature sopra la media al Centro/Sud. Nel Salento molte persone hanno raggiunto le spiagge, approfittando del clima mite. Molti stabilimenti balneari a Porto Cesareo (Lecce) hanno aperto in occasione delle festività, complice la colonnina di mercurio più alta della norma.

