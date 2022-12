SpaceX lancia il satellite da ricognizione israeliano Eros-C3, l’ultimo liftoff del 2022

MeteoWeb

E’ avvenuto oggi con successo il lancio del satellite israeliano Eros-C3, alle 08:38 ora italiana: SpaceX ha chiuso così il 2022 completando 61 missioni, quasi il doppio rispetto alle 31dello scorso anno.

Realizzato dall’azienda israeliana ImageSat International (ISI), Eros-C3 è un satellite per l’osservazione terrestre ad alta risoluzione, ed è parte della nuova versione di satelliti sviluppati da ISI denominata Eros-Ng (Next Generation).

Entro il 2026 ISI punta ad avere in orbita una piccola costellazione composta da sei satelliti: 4 della serie C per osservazione ottiche e multispettrali e 2 dotati di tecnologia Sar, ovvero radar ad apertura sintetica, denominati Erosar.

Il Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato in modo retrogrado rispetto la rotazione terrestre e per dispiegare EROS-C3 in un’orbita terrestre bassa. La prima fase ha quindi eseguito tre burn (una manovra di spinta all’indietro, un’accensione in entrata e una in atterraggio) per atterrare sulla terraferma nella Landing Zone 4 di SpaceX a Vandenberg.