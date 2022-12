Spagna: scontro tra treni in Catalogna, numerosi feriti | FOTO

MeteoWeb

Circa 150 persone hanno subito ferite o contusioni per uno scontro che ha coinvolto 2 treni in Catalogna, nel Nord/Est della Spagna: lo hanno riferito i servizi d’emergenza locali. L’incidente è avvenuto presso la stazione di Montcada i Reixac – Manresa, a Nord di Barcellona: i media locali riportano che uno dei 2 treni era fermo in stazione e l’altro, in marcia, vi è finito contro.

A seguito dello scontro la circolazione ferroviaria sulle linee locali R4, R7 ed R12 è risultata interrotta tra le stazioni di Montcada Bifurcació e Terrassa.

La Vanguardia riporta che questa mattina nella zona si è alzata una fitta nebbia che avrebbe potuto complicare la visibilità.