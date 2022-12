Lo spettacolo pre-natalizio dell’Etna, “come sa essere bella lei…” | FOTO

MeteoWeb

In questi giorni l’Etna sta offrendo ai turisti, pochi a dire il vero in questo periodo, uno spettacolo d’eccezione. La piccola colata lavica in corso da giorni ‘colora’ tutto ciò che le sta intorno, nuvole comprese. A immortalare il vulcano siciliano, come si può vedere dalla gallery scorrevole in alto, è stato questa mattina all’alba Boris Behncke, vulcanologo dell’INGV.

“Come sa essere lei, l’Etna si presenta bella all’alba del 15 dicembre 2022, con la sua colatina di lava che scorre da ormai 18 giorni sull’alto fianco orientale, illuminando il cappello di nuvole che spesso avvolge la cima in questo periodo“, scrive Behncke a corredo delle immagini postate su Facebook.

“Attività sempre molto lenta, tranquilla, puramente effusiva, ben visibile da Taormina, spettacolo turistico per i pochi visitatori presenti dalle nostre parti in questo periodo pre-natalizio. Vista da casa nostra a Tremestieri Etneo, tra le ore 06:00 e 07:00 di questo giorno mite, quasi primaverile“, conclude il vulcanologo.