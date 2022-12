Nuova pietra miliare per Starlink, lanciati i primi 54 satelliti di nuova generazione | VIDEO

MeteoWeb

Sono stati lanciati alle 10:34 ora italiana i primi 54 satelliti Starlink di nuova generazione, parte della costellazione SpaceX per la nota rete Internet globale. Il lancio è avvenuto dalla piattaforma 40 della base di Cape Canaveral, in Florida. Si tratta del 60° lancio del 2022 per l’azienda di Elon Musk, con un altro previsto entro la fine dell’anno.

I satelliti Starlink di nuova generazione sono i primi operativi su una nuova orbita, a 530 km dalla Terra. SpaceX ha ricevuto finora il via libera dalla Commissione Federale statunitense per le Comunicazioni al lancio di 7.500 dei nuovi Starlink, sui 29.988 previsti.

Il servizio fornito dalla rete Starlink è ora disponibile in tutti i continenti, con test in corso anche presso una stazione di ricerca in Antartide. Per i satelliti di seconda generazione, SpaceX sta sviluppando un mega-razzo chiamato Starship, in grado di trasportare anche satelliti più grandi e potenti, in grado di trasmettere segnali direttamente ai telefoni cellulari, ma la data del primo volo di prova del nuovo razzo non è stata ancora definita.