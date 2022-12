Starlink: SpaceX ottiene via libera per lanciare 7.500 nuovi satelliti

MeteoWeb

La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha reso noto di avere approvato l’offerta di SpaceX di dispiegare fino a 7.500 satelliti della rete Starlink.

Starlink, una rete in rapida crescita di oltre 3.500 satelliti in orbita terrestre bassa, ha finora decine di migliaia di utenti negli Stati Uniti, con consumatori che pagano almeno 599 dollari per un terminale utente e 110 dollari al mese per il servizio. La FCC nel 2018 ha approvato i piani di SpaceX per dispiegare fino a 4.425 satelliti di prima generazione.

SpaceX ha chiesto l’approvazione per gestire una rete di 29.988 satelliti, conosciuta come costellazione Starlink di “seconda generazione” o Gen2 per trasmettere Internet ad aree con accesso a Internet scarso o assente.

“La nostra azione consentirà a SpaceX di iniziare il dispiegamento di Gen2 Starlink, che porterà la banda larga satellitare di nuova generazione agli americani a livello nazionale,” ha affermato la FCC nel suo ordine di approvazione, aggiungendo che “consentirà il servizio a banda larga satellitare in tutto il mondo, contribuendo a colmare il divario digitale su una scala globale”.