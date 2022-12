Sulla Stazione Spaziale oggi sarà Capodanno 15 volte. Gli auguri degli astronauti russi: “credete nei miracoli”

MeteoWeb

Sulla Stazione Spaziale Internazionale oggi il Capodanno 2023 scoccherà ben 15 volte! Tradizionalmente, il personale della stazione spaziale non segna tutti i 15 passaggi di fuso orario, ma cosmonauti e astronauti si riuniscono al tavolo di Capodanno solo quando la stazione attraversa i fusi orari dei paesi i cui rappresentanti lavorano sulla ISS.

Il primo momento, quindi, sarà quello del Giappone, da dove proviene l’astronauta JAXA Koichi Wakata. In quel momento la stazione sarà situata sull’Oceano Pacifico a ovest del Canada. Poi, quando la ISS sorvolerà il Kazakistan, l’equipaggio del segmento russo festeggerà l’inizio del nuovo anno all’ora di Mosca. Tre ore dopo, la data sul calendario GMT cambierà. È a questo fuso orario che è legato il programma di lavoro sulla ISS. Poi, quando il 1° gennaio arriverà a Washington, gli astronauti della NASA Francisco Rubio, Nicole Mann e Josh Kassada inizieranno a ricevere gli auguri di Capodanno. Proprio in quel momento la stazione starà sorvolando la Crimea, a sud di Sebastopoli. Un’ora dopo, il capodanno arriverà nella capitale “spaziale” degli Stati Uniti, a Houston, mentre in Italia saranno già le 07:00 di domani mattina.

Infine, la ISS volerà a nord delle Isole Hawaii, l’ultimo punto del globo dove arriverà il 1° gennaio, nel pomeriggio italiano di domani.

Tramite un messaggio diffuso dai cosmonauti di Roscosmos Sergei Prokopiev, Dmitry Petelin e Anna Kikina, tuttol’equipaggio della ISS augura ai “terrestri” un felice anno nuovo: “radunati al tavolo di Capodanno, condividi l’atmosfera festosa con i tuoi cari, esprimi desideri e credi nei miracoli!“.