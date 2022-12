Una stazione spaziale sulla Luna: Russia e Cina pronte ad accordo

MeteoWeb

Russia e Cina intendono firmare un accordo per costruire una stazione spaziale sulla Luna: lo ha annunciato il primo ministro russo Mikhail Mishustin.

“Vediamo un grande potenziale nei settori ad alta tecnologia, compresi la digitalizzazione e l’esplorazione dello Spazio. Un accordo intergovernativo sulla costruzione di una stazione di ricerca lunare internazionale è pronto per la firma. Questo è un passo in avanti fondamentale per i nostri due Paesi,” ha detto Mishustin prima dei negoziati con il premier del Consiglio di Stato cinese Li Keqiang, parte del 27° incontro periodico dei capi di governo russo e cinese.