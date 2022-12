Stazione Spaziale Internazionale, Roscosmos: “su navicella Soyuz MS-22 situazione migliora”

MeteoWeb

Roscosmos continua a pubblicare aggiornamenti sulle condizioni e sulla vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dopo il guasto accaduto nei giorni scorsi alla navicella Soyuz MS-22. “Domenica, i cosmonauti russi sulla ISS hanno un giorno libero. In serata, insieme ai loro colleghi, hanno in programma di assistere alla finale dei Mondiali, dove si incontreranno le squadre di Francia e Argentina“, scrive l’agenzia spaziale russa in una nota.

Poi l’aggiornamento sul guasto: “La temperatura nella navicella Soyuz MS-22 sta diminuendo grazie alle azioni degli specialisti del Mission Control Center, rimanendo entro i limiti specificati. Utilizzando le telecamere del manipolatore remoto SSRMS, si prevede di ispezionare la Soyuz MS-22. I risultati saranno trasmessi sulla Terra lunedì mattina“.