Il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, teme che i combattimenti in Ucraina possano trasformarsi in una guerra tra la Russia e l’Alleanza atlantica: lo ha affermato lo stesso Stoltenberg in un’intervista all’emittente norvegese NRK pubblicata ieri. Lo riportano i media internazionali. “Se le cose vanno male, possono andare terribilmente male“, ha detto Stoltenberg.

“È una guerra terribile in Ucraina. È anche una guerra che può diventare una grande guerra a pieno titolo tra la Nato e la Russia. Stiamo lavorando ogni giorno per evitarlo“, ha proseguito l’ex primo ministro norvegese sottolineando: “Non c’è dubbio che una guerra vera e propria sia una possibilità“. Per questo, è importante evitare un conflitto “che coinvolga più Paesi in Europa e diventi una guerra vera e propria in Europa“.