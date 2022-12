Stromboli: cenere e frane a Ginostra, ieri niente messa di Natale

MeteoWeb

Ginostra è stato uno dei pochi luoghi in tutta Italia dove ieri non è stata celebrata la Messa di Natale. Diverse aree del minuscolo borgo dell’isola di Stromboli, raggiungibile solo via mare, sono ancora ricoperte di cenere, a distanza di venti giorni dalla nuova esplosione del vulcano, che ha provocato un distacco della Sciara del fuoco e un piccolo tsunami.

Inoltre, metà della borgata è transennata a causa delle frane del costone su cui poggia il paese. Anche la Chiesa è inagibile e transennata per i lavori di ristrutturazione in corso.