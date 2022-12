Stromboli in eruzione, uno spettacolo incredibile. Cosa significa l’allarme arancione anche in Calabria

MeteoWeb

Per il terzo giorno consecutivo persiste l’allarme arancione a Stromboli per l’eruzione del vulcano: la protezione civile ha attivato la fase operativa di preallarme dopo la violenta attività eruttiva di domenica pomeriggio, quando un flusso piroclastico provocato da un’esplosione ha determinato persino uno tsunami. Da ieri sera, inoltre, il livello di allarme è arancione anche per possibili nuovi maremoti sulla costa tirrenica della Calabria “a seguito della permanenza di una copiosa attività eruttiva di Stromboli“, che sta determinando una continua e costante eruzione particolarmente spettacolare nelle ore serali e notturne, visibile a grande distanza con la colata di lava sul mare.

Non è un caso se lo Stromboli è da sempre denominato “faro del Mediterraneo“: le immagini a corredo dell’articolo, scattate dalle barche e dagli aerei in transito intorno alle isole Eolie, evidenziano da sole perché si chiama così dalla notte dei tempi. E mentre in Calabria le autorità competenti quotidianamente rilanciano l’avviso alla cittadinanza di “non sostare né fermarsi in prossimità di spiagge, arenili e aree limitrofe“, proprio perché da un momento all’altro possono generarsi nuovi tsunami che da Stromboli alla Calabria possono arrivare in pochi minuti, la Protezione Civile Nazionale ricorda tramite il suo sito ufficiale cosa significa l’allarme arancione per Stromboli e quali sono i consigli di comportamento alla popolazione.

Stromboli in eruzione, cosa prevede l’allarme arancione

L’allarme arancione significa che l’attività eruttiva è alta e che ci sono colate laviche, collassi di porzioni dei coni sommitali e movimenti di porzioni dell’area craterica. Gli scenari di impatto prevedono la ricaduta di prodotti vulcanici di varie dimensioni, crolli di roccia o valanghe di detriti lungo la Sciara del Fuoco, esplosioni idro-magmatiche lungo la costa per l’interazione tra la lava e il mare con lancio di blocchi, anche di grandi dimensioni, fino a qualche centinaio di metri oltre la costa, l’innesco di incendi e la diffusione di gas tossici.

Per quanto riguarda le norme comportamentali, la protezione civile indica quali sono i consigli di comportamento per la popolazione in questi casi.

Cosa fare prima di un’esplosione parossistica

Se senti il suono delle sirene continuo a due toni è molto probabile che entro pochi minuti si verifichi una fortissima esplosione con formazione di una grossa nube scura sopra la cima del vulcano (ESPLOSIONE PAROSSISTICA).

Se ti trovi in prossimità della costa, sul lungomare, sulla spiaggia o vicino al porto, risali subito verso l’interno dell’isola e trova riparo in un edificio.

Se ti trovi all’interno del Vallonazzo o in altri avvallamenti lungo i pendii del vulcano, risali il fianco della valle.

Se ti trovi in barca, allontanati rapidamente dalla costa verso il largo.

Se ti trovi in un edificio situato lontano dalla fascia costiera, non uscire, ma allontanati da porte e finestre: lo spostamento d’aria causato dall’esplosione potrebbe rompere i vetri. Riparati sotto un tavolo ed evita di sostare in veranda o sotto una tettoia.

Tieni, se è possibile, il tuo animale domestico in casa.

Se ti trovi in albergo o in un ristorante, segui le indicazioni fornite dal personale.

Se ti accorgi che intorno a te ci sono persone che non hanno compreso il segnale, invitale a seguire le corrette norme di comportamento.

Cosa fare durante un’esplosione parossistica